Ethel Pozo le preguntó a Brunella Horna si es de las personas que borran sus fotos de redes sociales cuando termina con una pareja. Para sorpresa de muchos, la conductora sorprendió al asegurar que sus imágenes con Renzo Costa siguen en sus plataformas digitales. “Todas las fotos van a encontrar ahí, están ahí, no he borrado nada. Me da flojera bajar y borrar. A mí me da igual”, explicó.