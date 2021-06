Alvina Ruiz sobre reacción en vivo por sismo en Lima: "En verdad estaba aterrada"

Alvina Ruiz confesó que trató de transmitir tranquilidad, pero tuvo mucho miedo y solo pensó en su hija que la miraba desde casa.

Alvina Ruiz tuvo una reacción ejemplar durante el temblor en vivo de magnitud 6.0. La periodista se encontraba en plena entrevista en Canal N y mantuvo la calma en todo momento mientras pensaba en que su hija de diez años la veía desde casa.

"Definitivamente yo con miedo, porque uno en pantalla trata de transmitir tranquilidad, pero en verdad estaba aterrada. Yo en una de esas me paro porque se movía todo, después dije no, me tengo que sobreponer al miedo porque no puedo dejar que esa emoción me gane, porque si yo salgo aterrada, para mi hija esto no tiene escapatoria", contó Alvina Ruiz en América Hoy.

Todos los episodios de América Hoy en tvGO. ¡Suscríbete Ahora!