Alvina Ruiz defendió su look de las críticas de Javier Rojo

Alvina Ruiz llegó hasta el set de 'Mande quien mande' para defender su look de las críticas del experto en moda Javier Rojo, quien no estuvo de acuerdo con las prendas que utilizó la periodista para el noticiero del 28 de julio. La conductora aseguró que su falda fue pintada a mano y hecha por artesanas de la comunidad Shipibo Konibo, lo cual tiene gran significado para ella. "No es como dijo el señor Rojo, porque demostró fue falta de preparación en cuanto información de país. No es que la conductora agarró cualquier trapo y se lo puso", señaló.