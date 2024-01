Tito lloró por radical decisión de Pepe para recuperar el amor de Rafaella.

Pepe (David Almandoz) hizo llorar desconsoladamente a Tito (Laszlo Kovacs) al revelarle que abandonaba un tiempo a la familia para viajar a España y tratar de convencer a su querida Rafaella que regrese a Perú para continuar con su relación. "La despedida sería mucho más difícil, pero vuelvo con mi Rafaella sí o sí compadre. Me despides de la familia", expresó el tío de Joel. El ex de Teresa se conmovió hasta las lágrimas al pensar que no sabía lo que sería de él sin su compadre.