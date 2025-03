Tito explotó contra Juana por robar los aretes de oro de Lorena

Lorena (Virna Flores) le confesó a Tito (Laszlo Kovacs) que no encontraba sus aretes de oro y él de inmediato pensó en Juana (Natali Zegarra), por lo que no dudó en acusarla. "Devuelve lo que te robaste, ratera", exclamó furioso. "Y seguramente todo lo que te has guardado, ratera", agregó Teresa. "No quiero tener ningún problema contigo Juana, así que dame mis aretes o nos vamos a la comisaría, ratera", añadió Lore.