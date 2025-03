Juana (Natali Zegarra) le confesó a los Gonzáles que padece de una condición que la hace robar. "Tengo algo que confesarle. Soy cleptómana. Es verdad. Las personas de mi condición no pueden controlar sus impulsos por coger las cosas que no son suyas", dijo la prima de Olinda y a lo que el resto de la familia no le creyó.