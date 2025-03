Juana rompió en llanto al reconciliarse con Olinda: "Perdóname"

"De cualquiera lo hubiera esperado, pero que tú me des la espalda. Me has clavado de corazón", respondió la joven de Chalhuanca, haciendo que Olinda se sienta mal y reconozca que no debió rechazarla cuando le pidió ayuda. Lo que no imaginó Juana es que su prima le plantearía la idea de volver a la casa de los Gonzáles.