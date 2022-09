Teresita rechazó ayuda económica de Francesca para fiesta de Richard Jr.

Francesca (Yvonne Frayssinet) se enteró por Peter que Teresita (Magdyel Ugaz) tuvo problemas económicos para organizar una gran fiesta de cumpleaños para Richard Jr. Por ello, "madame" no dudó en dar una mano y ofrecer correr con algunos gastos para la familia.

Previamente, Charito la había advertido para que no acepte nada, pues no es usual que Francesca se acerque a la familia de un momento a otro. Al escuchar esas palabras, Teresita tomó una decisión y prefirió no contar con ningún apoyo. La madre de familia indicó que quiere que su hijo esté orgullosa de ella.