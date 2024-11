Teresa ‘cuadró’ a Joel por ‘maltratar’ a Gaspar

“¿Qué cosa? Él no es su subalterno, él es el esposo de la hija del socio mayoritario de este establecimiento (¿El esposo de la hija del socio mayoritario? ¿Y por qué no dice mejor que sea yerno del abuelo? Tanta vaina pues) Bueno, ya tú me entendiste, no me enredes, Joel”, mencionó.