Francesca (Yvonne Frayssinet) no dudó en botar a Teresa de su casa al encontrarla infraganti en su cuarto con Gaspar. “(Francesca, déjame explicarte) Silencio, la que va a hablar soy yo. Nunca había presenciado un comportamiento tan irrespetuoso, tan vulgar. ¡Esto es inaudito, esto no tiene nombre! Una mujer como tú no merece mi apellido. Agarra tus cosas y lárgate", exclamó furiosa.