Silvana amenazó a Diego Montalbán para que Cristóbal vuelva a su casa

Para Silvana, Diego cometió el mismo error que él experimentó de pequeño, pues su padre lo trataba mal. Además reveló que no fue comprensivo al conocer bien a Cristóbal y obligarlo a amar la cocina, solo para que su apellido quede por lo alto.

Finalmente, Silvana amenazó a Diego para que Cristóbal regrese a vivir con él. Al respecto, el chef no se quedó callado y le recordó que ella está con un "chibolo", comentario que no lo tomó a bien la pelirroja. Silvana se ofuscó más e hizo una advertencia más fuerte a su ex.