¿Pepe perdonará a Juana?: Esto adelantó Natali Zegarra

"Las palabras y el trato de Pepe la han conmovido. Ahora no sé qué va a pasar, pero al menos ya vemos que hay una humanidad y que sí, empieza a sentir cosas", agregó la artista nacional, quien espera que Pepe perdone a Juana. "Lo que ha hecho Juana ha sido muy fuerte. Yo, como Natali te diría que no sé si merece la oportunidad, pero desde actriz me encantaría que ella se permita darse esa oportunidad, pero tendría que hacer muchos puntos. No sé cómo se solucionaría este asunto", expresó.