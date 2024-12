Pepe terminó con Juana y la botó de la casa de la peor forma

Juana continuó negándolo todo y se mostró indignada por las acusaciones de Pepe, a quien amenazó nuevamente con irse de la casa para siempre. Sin embargo, nunca imaginó que esta vez sus advertencias no funcionarían, pues él agarró una maleta y empezó a guardarle toda su ropa para que se vaya. "Claro que te vas, no quiero tener nada que ver con alguien como tú. Vete. Ese show tuyo ya no funciona conmigo. Te me largas", exclamó furioso.