Pepe arruinó su noche de pasión con Juana al quedarse dormido

Juana (Natali Zegarra) enfureció con Pepe (David Almandoz) por arruinar su primera noche de pasión al quedarse dormido, apenas llegaron al hotel. La prima de Olinda se mostró disgustada porque su pareja no se despertó hasta la noche y decidió ya no hacer nada. "Cancela la segunda noche porque después de lo que me has hecho ya no me quedan ganas", expresó.