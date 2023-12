"No soporto": Alessia lloró al reconocer que no puede olvidar a Jimmy

"Ale, yo sé que es difícil olvidar a una persona a la que has amado por mucho tiempo", comenzó diciendo la tía de Cristóbal. "Me duele verte fingir, me duele verte decir que la has pasado súper bien, que has conocido gente súper cool y que ha estado todo súper chévere, cuando nada de lo que has hecho te ha servido para olvidarte de Jimmy. "No creo que negar tus sentimientos sea la mejor terapia", agregó la prometida de Mike