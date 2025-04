Miguel Ignacio aclaró a Cristóbal sobre Juana: "Una aberración"

"La señorita Zapallal y yo, nada. No combina, no hay ecuación. Además, ella vive en el desmonte con los González, es una de ellos. Vincular el apellido Zapallal con el De las casas, es una aberración. No sé de dónde sacas esas tonterías (es que no sería la primera vez...) Tú has visto como lo trato, ella quiere algo, yo lo mantengo a raya, no hay reciprocidad, no existe absolutamente nada extraprofesional entre la señorita Zapallal y yo", sentenció.