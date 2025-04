Miguel Ignacio botó a Juana de su oficina de la peor forma

Juana (Natali Zegarra) no imaginó la reacción de Miguel Ignacio (Sergio Galliani) cuando entró a su oficina para decirle que casi todos los trabajadores de la corporación ya se habían ido y que estaban solos. "¿Qué espera para irse?, ¿ya terminó?, ¿qué quiere, una estrella en la frente?, ¿por qué no se ha ido?, le aviso que cobro tardanzas, pero no pago horas extras", dijo el empresario.