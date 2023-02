Melissa Peschiera tras su debut en Al Fondo Hay Sitio: “Es un privilegio”

“Era lo que tenía desde hace muchos años, que quería ver, que quería explorar una faceta que quería experimentar y bueno acá estamos, se me abrió esta oportunidad que me parece magnífica, además la calidad de los actores con los que puedo trabajar, de verdad que es un privilegio, así que feliz de hacerlo (…) Trabajar con actores de la talla de ellos, con toda la trayectoria que tienen, es además de un placer, es un privilegio, porque los ves, aprendes, entiendes la lógica del actor, es muy retador también pero muy enriquecedor”, comentó.

“Es todo lo que yo no soy, y sí super retador, yo soy re tímida, así nomás no entro, pero sí claro, vamos a ver si soy la partidora o no, a ver qué pasa”, sentenció.