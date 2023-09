Koky encontró infraganti a Diego y Dalila en su departamento.

La ex de Joel no dudó en acercarse peligrosamente a Montalbán para elogiar su musculatura y elogiarlo sin parar. El papá de Alessia se dará cuenta, pero no podrá evitar caer por los encantos de Dalila, quien intentará darle un abrazo y un beso para conquistar el corazón del chef. Sin embargo, en ese momento, Koky (Paúl Vega) ingresó para interrumpir el romántico momento.