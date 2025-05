Karime Scander considera que Alessia está muy segura del amor que siente Jimmy por ella, por lo que Kimberly no podrá destruir su relación. "(El regreso de Kimberly ¿ha puesto en desconfianza el amor que siente Alessia por Jimmy?) No, yo creo que no. Ella está segura de su relación con Jimmy en este momento, yo creo que los 2 han aprendido, los 2 han madurado", comenzó diciendo.