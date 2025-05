Kimberly lanzó fulminante cachetada a Jimmy por Alessia

"Fuiste tú quien me chapó el otro día. Ya te dije Jimmy Gonzáles, yo no quiero nada contigo, no insistas. Alessia es mi amiga y no sabes cuanto valoro su amistad. Te voy a dar el fin de semana para que hables con ella. Tramposo, Alessia es buena chica y no merece que le hagas esto. Date cuenta, así nomás no encuentras a alguien así", dijo y le lanzó una cachetada al hijo de Charo.