Jimmy huyó de la mansión por culpa de Kimberly

Jimmy no toleró que Kimberly se le vaya encima para besarlo y la apartó de su lado, rechazándola rotundamente. El hermano de Joel le aclaró que ama a Alessia. Además, él aseguró que se arrepiente de haberle creído en su ayuda desinteresada. "Lo siento, lo hice sin pensar. Jimmy, no te pongas así. Te quiero a ti, bebito, nunca te he dejado de quererte Jimmy Gonzales", expresó la influencer.