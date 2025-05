July explotó contra Cristóbal por Lucero: "Eres un cínico"

En ese instante, Lucero tuvo que sentarse porque comenzó a marearse y Cristóbal le pidió a July que se quede callada. "Ahora el señor se va a hacer la víctima. Eres un cínico, cómo has podido caer tan bajo. Tú has hecho esto para fregarme la vida. Te has podido fijar de cualquier otra chica, pero no, decidiste fijarte en mi amiga", exclamó la sobrina de Charo.