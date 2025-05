Cristóbal y su fría reacción con Lucero tras confesión a July.

Pese a lo que muchos pensaban, July no se dejó llevar por los celos ni el resentimiento. Al contrario, escuchó con calma la confesión de Lucero, sonrió y hasta la felicitó por ser sincera. “Ya me lo imaginaba”, le dijo entre risas, dejando claro que estaba tranquila, pero... nunca pensó que se tratase de Cristóbal, sino de Happy, algo que ella aún no sabe.