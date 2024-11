Juana se fue de la casa al ser culpada por el accidente de Pepe

"Será mejor que me vayas", agregó Juana en medio de algunas lágrimas y a lo que Teresa (Magdyel Ugaz) con Tito (Laszlo Kovacs) estuvieron de acuerdo. Sin embargo, Pepe intentó detenerla. "Juanita, te necesito, tú me complementas", expresó visiblemente afectado, pero su compadre lo detuvo y no dejó que le rogara. Asimismo, le recalcó que había un autobús que la podía llevar "bien lejos".