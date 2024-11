Juana armó escena de celos a Xavi por Macarena

Juana no pudo ocultar su molestia y tildó a Macarena de 'fideo desabrido', por lo que Xavi comenzó a reírse y comenzó a creer que ella estaba celosa. "¿Yo? ¿Celosa?, por favor. Pepito es mucho más hombre que tú (Ese pobre diablo que no tiene futuro y come de tu mano) Igualito te tenía yo a ti. Tú me buscabas", respondió la prima de Olinda.