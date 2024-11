Olinda, Juana y Teresa no tuvieron otra opción que quitarse las pelucas y defender al español, quien aseguró que no sabía que ellas estaban fingiendo ser otras mujeres. "Él no sabía que éramos nosotras. La verdad todo ha sido un malentendido, nosotras solo queríamos ayudar", exclamaron y a lo que Xavi señaló que solo se reinventó para poder sobrevivir.