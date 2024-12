Joel desató su furia contra Xavi en tremenda pelea

La hermana de Diego no le creyó a su mejor amigo y terminó botándolo de su habitación muy decepcionada por su "mentira", por lo que el también cantante no pudo controlarse cuando se cruzó con el español. "Me tendiste una trampa para quedarte con ella", exclamó Joel y a lo que el profesor le respondió que en la guerra y en el amor todo se vale, sin imaginar que recibiría un fuerte golpe en el rostro.