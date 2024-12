Diego humilló a Macarena por su romance con Xavi: "Te lo advertí"

"Y no me vengas con qué ha cambiado, porque ese tipo no ha cambiado, fue un error traerlo a almorzar", agregó Diego y a lo que Francesca le recordó a la rubia que el español es un hombre sin oficio que se gana la vida estafando. Macarena no dio su brazo a torcer y les dejó en claro que ella cree en su cambio y que tiene sus propias razones para darle una oportunidad.