Macarena rechazó a Joel: "A mí me va mal en todo"

Ninguna de sus palabras logró que Macarena cambie su decisión. "A mí me va mal en todo. En mi vida familiar, amorosa y laboral. Lo siento mucho, pero esto que tenemos nosotros, esta magia, es de las pocas cosas que me hacen sentir afortunada en mi vida y no lo voy a arruinar", sentenció la rubia, quien estaba soñando cómo rechazaría a Joel por priorizar su amistad.