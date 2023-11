Francesca lloró con radical prueba de amor de Diego: "No quiero tu dinero"

El papá de Alessia se mostró indignado ya que se sintió comprado y no dudó en romper el papel en mil pedazos. Esta acción generó dudas en Francesca, quien sabía que su ex sabía que se casó con ella solo por su dinero. "No quiero tu dinero, Fran. Que mi corazón deje de latir si es que es mentira. Lo único que quiero es estar contigo", expresó Montalbán.