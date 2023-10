Diego (Giovanni Ciccia) murió de un infarto al corazón luego que nadie le crea que estaba sufriendo tremendo ataque. Mientras que July intentaba reanimarlo, el cuerpo del chef salió del mundo terrenal para visitar el cielo y el infierno. El papá de Alessia sintió mucha paz al darse cuenta que se encontraba en el cielo, pero inmediatamente lo enviaron a las llamas del infierno. "Me achicharro, no me quiero quemar en el infierno. Sáquenme de aquí. Parece que de verdad me muero", comentó.