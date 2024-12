Félix cobró "millonaria" suma a Joel por ser su abogado

Félix (Carlos Solano) aprovechó su momento a solas con Joel (Erick Elera) para hablarle sobre el pago por sus honorarios y le pidió que le adelante un poco de dinero. El hijo de Charo aceptó, sin imaginar tremenda suma que le cobraría. "No seas basura. Yo no soy Messi, soy Joel Gonzáles. ¿Cómo me vas a cobrar mil soles?", exclamó el hermano de Jimmy, quien terminó dándole 120 soles que tenía en su billetera.