Don Gilberto quedó extrañado al recibir un mensaje de texto de una tal 'Pichoncita' ¿De quién se trata?
Don Gilberto (Gustavo Bueno) ya está mucho más tranquilo luego de contarle toda la verdad a los Gonzáles y Olinda (Nidia Bermejo) también está feliz de que el gran secreto se haya destapado, por lo que al reconciliarse de la mejor manera el abuelo de Joel (Erick Elera) comentó que necesita un tiempo a solas.
Sin embargo, en medio de su momento de reflexión él no imaginó recibir un misterioso mensaje de una tal 'Pichoncita' que decía: "Hola ¿cómo estás? Hace tiempo que no sé nada de ti". ¿Quién es Pichoncita?
Don Gilberto explicó que en 1974 conoció a Ernestina por el trabajo que consiguió en ese entonces y muy acongojado expresó cómo se sentía con ella.
"Fue en el verano de 1974. Yo era un muchacho de... De veintitantos años que se ganaba la vida como podía. Entré a trabajar a un taller de mecánica. Ahí fue donde conocí a Tinita, era la hija del dueño del taller. Tinita era una chica amable, linda y de buen corazón, además con un gran sentido de humor, me sacaba siempre una sonrisa y yo también a ella le aligeraba los días", dijo.
Sin embargo, don Gilberto al escuchar todas las teorías de sus familiares pidió silencio y aseguró que Tinita había dejado Chalhuanca porque estaba embarazada de él.
"No fue por ninguno de esos motivos que ellos se fueron del pueblo y de eso me enteré hace poquito (¿Entonces?) Se fueron para evitar la vergüenza (No, no, no entiendo. ¿A qué se refiere?) Tinita estaba embarazada... De mí", sentenció dejando sin palabras a todos.
"Abuelo, la abuelinda ha dicho cosas muy feas y tú no has dicho nada, te has quedado callado. Otra familia yo no creo que eso sea verdad. Tú eres Gilberto Collazos Chipana, un caballero como los de antes, tú solo has tenido a tu palomita, salvo cuando ella se fue de gira con San Pdero (falleció) y después te fijaste en Bertha y en la Eva que se quiso aprovechar de tu bondad", dijo Joel muy preocupado por la escandalosa revelación de Olinda.
"Eso de la otra familia no es cierto, no abuelo. Yo no creo, porque tú no eres como mi viejo, no?", agregó el hermano de Jimmy, visiblemente preocupado por la situación de don Gilberto, quien lejos de defenderse, continuó sin decir palabra.
Lorena (Virna Flores) dudó de las palabras de Olinda y le pidió que deje de inventar historias en medio del juego. La prima de Juana (Natali Zegarra) no permitió que la llamaran mentirosa y aseguró que tenía pruebas."No estoy inventando nada, lo sé y tengo pruebas. Lo digo en serio, tengo pruebas en una caja. He esperado a Gilberto para que les cuente, pero siempre había una excusa. Una caja que ahora la traigo".
Lo que no imaginó la prima de Juana es que la cajita estaba vacía y cuando la abrió delante de los Gonzáles, quedó en ridículo. "Ahí no hay nada", "Olinda, ¿de qué hablas?", "Yo creo que está perdiendo la cabeza", exclamaron ellos y a lo que Olinda recalcó que no estaba loca.