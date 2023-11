Diego mostró su lado sensible al consolar a Macarena: "Te quiero mucho"

Antes de irse a su casa, Macarena continuó consultando sobre su verdadera progenitora. "¿Sabes dónde está enterrada?", preguntó. "Solo papá sabía. No sé (como era) yo no la conocí y tampoco pregunté por ella. Ha mamá le molestaba muchísimo hablar del tema. Ella sufrió mucho con eso. Yo tenía 17 años y me acuerdo perfectamente loq ue pasaba en esa casa. Mi papá te adoraba, se desvivía por ti y eras la niña de sus ojos", acotó.