Diego lanzó advertencia a Jimmy tras romántico reencuentro con Alessia

El espíritu navideño se apoderó de Diego (Giovanni Ciccia) al buscar a Jimmy (Jorge Guerra) para que sorprenda a Alessia (Karime Scander) en la clínica. "Ni piensen que estoy de acuerdo con su relación, no la apruebo. Esto es solo una tregua navideña. No lo hago por ti, zoquete, lo hago por mi hija. No hagan que me arrepienta", expresó Montalbán.