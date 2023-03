Dalila impactó a Mike con provocativo bikini y se metió a piscina de los Montalbán

Dalila (Lucecita Ceballos) apareció con un bikini muy diminuto ante los ojos de Mike (Joaquín de Orbegoso). La madre de Kimberly no se rindió y llevó a cabo su plan para conquistar al "gringo atrasador". Pese a que Macarena le advirtió que no se acerque a su enamorado, la señora no hizo caso.