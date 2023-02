¿Cristóbal se dio cuenta que July inventó a Sebastián como su enamorado imaginario?

Cristóbal (Franco Pennano) buscó a July (Guadalupe Farfán) para preguntar el motivo por el que no reveló la verdad a sus padres sobre Sebastián. El ricachón de Las Nuevas Lomas no comprendió a su amiga y sospecho el secreto oculto.

Sin embargo, July indicó que sus padres son celosos y por ello no lo presentó. A pesar que Cristóbal dejó entrever que "el Sebas" es pobre o no agraciado, la jovencita aclaró que esos no fueron sus motivos y se mostró segura de sí misma.