Cristóbal rechazó a Laia y ella lloró de cólera: "Amo a July"

"Yo no siento nada por ti, no me atraes, estoy perdidamente enamorado de July y es la única mujer con la que quiero estar. Siempre y cuando lo tengas claro, vamos a poder trabajar juntos", le dijo muy duramente el hermano de Alessia a su expareja, quien no pudo controlarle y rompió en llanto por el rechazo de Cris.