Benjamín confesó tras ataque a Alessia: "Era para Cristóbal"

Benjamín (Vasco Rodríguez) reapareció tras atentar contra la vida de Alessia (Karime Scander) y confesó que no quería acuchillarla ya que su objetivo era Cristóbal. "Yo no quería matarla, a ella no, a ella no quería. Era para ti, Cristóbal, era para ti. July te juro que te voy a librar de ese pobre infeliz. Vamos a hacer felices, mi vida, te lo juro", se dijo Benja entre lágrimas y con un sonrisa maliciosa.