Alessia se negó a renunciar al chifa pese a suplicas de Antonia

Alessia (Karime Scander) no hizo caso a los reclamos de Antonia (Attilia Boschetti) por trabajar en un chifa y se negó a renunciar. La joven chef le aseguró a su abuela que su situación económica no es la mejor y que debe ganar dinero. "Fue este humilde chifa el único que me abrió las puertas. Le debo mucho a la señora Li. Mi papá, Cristóbal y yo estamos pasando por un momento complicado. Yo voy a seguir trabajando acá", sentenció la rubia.