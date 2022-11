Al fondo hay sitio: ¿Por qué Magdyel Ugaz se alejó de las grabaciones de la serie?

"Hoy se cumple 15 días de mi operación de endometriosis, enfermedad de la que no se habla mucho y que en muchos casos se disfraza con el dolor menstrual. Es una de las enfermedades ginecólogicas más comunes y más desconocidas. Llegar a mi diagnóstico me tomó años .", fue parte del mensaje que escribió la popular "Teresita".

"Años en los que normalicé el dolor , los cambios hormonales que afectan tu estado de ánimo y físico, un diagnóstico a tiempo puede ayudar a aliviar muchas de las cosas que hoy nombro y entre ellas una muy importante la infertilidad. No es normal que te de dolores menstruales fuertes, no es normal tener sangrados fuera de nuestro ciclo.", indicó.

"Muchas gracias por todas las muestras de cariño que he recibido. Yo me siento muy acompañada por mi familia, muy apoyada en mi trabajo muy querida por mis amigos y mi cuidada por mi doctora. (...) Yo quiero poner mis redes a disposición para visibilizarlas, compartir información y crear comunidad. Si sufres de esta enfermedad, no estás sola.", expresó.