Mike le pidió perdón a Joel y Patty con la 'pitahaya de la paz'

"Patty, Joel tenía razón, lo quería atrasar. Perdón, no sé qué me pasó. Chicos, de verdad, perdón. Los vi a ustedes tan felices justo cuando yo había perdido a la mujer de mi vida. Yo siempre fui bueno, me porté bien con Macarena, nunca la celé, siempre la respeté, nunca le fui infiel y de pronto, ella me dejó porque tenía dudas", comenzó diciendo.