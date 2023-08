Cuando Patty (Melissa Paredes) logró que Joel (Erick Elera) confíe en que no pasará nada con Mike (Joaquín de Orbegoso), recibió una llamada en la que contesto diciendo "Aló, mi amor". Esto generó que el hijo de Charito crea que es el 'Gringo atrasador', quien para poner más tenso el momento llegó hasta la casa de la repartidora de comida. "No que no", exclamó el cantante.