Patty enfurece con Joel por sus celos a Mike: "Ya me cansaste"

El popular 'Cara de pez' le aseguró que el objetivo de Mike es atrasarlo. "¿Ayudándote? No te das cuenta de que me quiere atrasar. Lo está haciendo para quedar bien contigo. Lo está haciendo a propósito. Él me quiere atrasar contigo porque se le fue la novia. Tú no lo conoces, él no va a parar hasta separarnos", exclamó.