Adolfo Aguilar ingresó a Al fondo hay sitio

Adolfo Chuiman ya había mencionado la posibilidad de dejar las grabaciones de Al fondo hay sitio, pero luego reveló que no solo se despedirá de la teleserie, sino de la actuación. Según comentó, todo comenzó por los cambios en su salud. "Tuve ya un percance físico y no me daba cuenta de que estaba yendo en contra de mi salud", empezó diciendo.