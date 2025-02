Francesca se emocionó con abrazo de Isabella y Rafaella

Cuando madre e hija estaban bajando las escaleras muy contentas, la ex de Pepe entró por la puerta y no pudo evitar sentir celos. "Ay, cuando no, con tu hija preferida siempre", exclamó la rubia poniéndose al frente de las dos. "Oh may. Cada vez que tú vienes tienes que armar pleito", respondió visiblemente incomoda la exesposa de Miguel Ignacio de las Casas.