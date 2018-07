Josetty Hurtado: Esta es su dieta para bajar de peso en una semana

Josetty Hurtado se presentó en Al Aire para contar qué es lo que come y lo que no come, y cómo pudo bajar de peso, dando así un cambio radical a su vida. Ella dio las recomendaciones para las 5 comidas del día y lograr bajar 2 kilos en una semana.

Desayuno: comer hasta 4 claras de huevo, pero solo una yema. Eliminar el pan, las tostadas, la papa. Tomar jugo de piña y usar stevia para endulzar.

Media mañana: chía con su yogurt.

Almuerzo: en cualquier comida, la recomendación principal es no comer arroz (ni tampoco integral), pero puede ser reemplazado por la quinua. Comer bastante ensalada y menestras.

Media tarde: un plátano o repetir lo de la media mañana, snacks como frutos secos.

Cena: la recomendación principal es no comer pesado, ensalada de frutas con yogurt, leche y frutas secas.

