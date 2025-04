"Josetty Hurtado está excluida del proceso de Andrés Hurtado"

"Sus hijas eran testigos, nosotros informó su Fiscalía que no era pertinente que declaren, porque vamos, son familiares. Esperamos, imprudentemente y cumplimos con la diligencia, pero la Fiscalía no continuó, y en verdad no hay nada que les vincule, más que una especulación mediática. Entonces, al día de hoy no forman parte del proceso y no tiene ningún tipo de vinculación, no son parte procesal, y están excluidas este proceso", puntualizó el abogado Riera.