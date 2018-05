Julio quedará destrozado por esta escena de Estrella y Joao (AVANCE)

Este jueves en Ojitos hechiceros, Julio (Sebastián Monteghirfo) se sentirá traicionado de la peor forma al descubrir que Estrella (Melissa Paredes) y Joao (Rodrigo Sánchez Patiño) se reconciliaron y estuvieron juntos. El compositor encontrará a la mujer que ama en su dormitorio y caerá en la más terrible trampa.

Juli le reclamará a Estrella por haberse acostado con Joao, pero ella le dirá que no se acuerda de nada, que eso no pudo haber pasado y que debe confiar. La mamá de Chiara no se quedará tranquila y buscará a su esposo muy furiosa. No te lo pierdas hoy a las 9.30 p. m.

